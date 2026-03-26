元TBSのアナウンサーで、現在は故郷の北海道を拠点にフリーアナウンサーとして活動するアンヌ遙香が、3月25日にInstagramを更新。小学校卒業式でのおかっぱ姿を披露し、反響が寄せられている。アンヌは、TBSアナウンサー時代は小林悠（はるか）の名前で活動していた。《先日どさんこWEEKENDでご紹介した、私の卒業写真!!!小学校の卒業式です。独特のヘアスタイルは、母親が切ってくれていたものボーイッシュでしょ。髪サラ
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