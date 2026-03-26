1月に引退表明1月に引退を表明した元プロ野球選手の澤村拓一氏が26日、自身のXを更新。巨人OBによる“お疲れ様会”に参加したことを報告すると、その豪華メンバーにファンからも様々な反響があがった。ビッグな4ショットが実現した。澤村氏は巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ、内海哲也投手コーチ、山口鉄也2軍投手チーフコーチに囲まれた写真を公開。「山口さんにご飯に誘われてサシ飯かな？なんて思ってたら内海さん登場、小