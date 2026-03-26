Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年3月26日は、最大240Wの高出力とワイヤレスサブウーファーによる迫力ある重低音が特長の、Philips（フィリップス）の「サウンドバー TAB5309」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 Philips(フィリッ