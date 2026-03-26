「今回の空白域は（25）〜（28）と（36）（37）（01）。ケチャップ数字は、14回ぶりに出た（05）です。最有力は（36）。空白域内にあり、直近30回で出現が2回しかありません。次いで（28）。空白域内にあり、直近30回での出現が3回です」（ロト探偵・工藤氏）キャリーオーバーは15億円超。大チャンスは続く！【ロト7 第670回 3/27（金）予想数字】・01 07 15 25 28 31 36・01 09 18 21 27 35 36・01 10 25 26 30 34 36・01 11 13