【GiGOクレーンゲームオアシス スーパーセンタートライアル上磯】 3月28日 オープン予定 営業時間：10時～23時 場所：スーパーセンタートライアル上磯店内 （北海道北斗市七重浜7丁目14番地1） GENDA GiGO Entertainmentは、北海道北斗市に「GiGOクレーンゲームオアシス」とし