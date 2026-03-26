27日に開幕する「現代美術展」を前に、石川県立美術館で開場式が行われました。ことしで82回目となる現代美術展。今回は、石川県美術文化協会の会員による委嘱作品と、一般の部の作品合わせて約1000点が出品されました。2か所の会場にわかれ、石川県立美術館では洋画、工芸、写真、金沢21世紀美術館では日本画、彫刻、書が展示されます。 ことしは、最高賞・美術文化大賞には、金沢市の新澤博志さんの彫刻「私の時間Ⅱ」が