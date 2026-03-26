観光農園｢西山ファーム｣を巡る集団訴訟。幹部らに2億8600万円あまりの賠償を命じる判決です。 【写真を見る】元顧客ら39人による集団訴訟 名古屋地裁が元代表取締役らに2億8600万円あまりの賠償命じる判決 投資勧誘で違法に資金集め 岡山県の観光農園｢西山ファーム｣ 判決などによりますと、岡山県の観光農園｢西山ファーム｣は2015年頃から元顧客らに対し、元本を保証して金利を支払うと説明し、海外向けに果物