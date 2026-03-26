【トモダチコレクション わくわく生活】 4月16日 発売予定 価格パッケージ版：7,128円 ダウンロード版：7,100円 任天堂は3月26日、Nintendo Switch用シミュレーション「トモダチコレクション わくわく生活」の体験版において、不具合の発生を報告した。 3月25日にサプライズ配信された「トモコレ わくわく生活」の体験版。今回、体験版を最後