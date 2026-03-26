Photo: 納富廉邦 折りたたみ傘を世界で初めて販売したドイツの雨具メーカー「クニルプス」の久しぶりの完全新作が「Knirps X4U」（税込8,250円）。傘を濡れたまま収納できるセミハードケース付きのコンパクトな折りたたみ傘だ。雨を楽しいものにする老舗傘メーカーの新作 Photo: 納富廉邦 クニルプスは、ドイ