“消せるボールペン”として人気の高い、おなじみのパイロットの「フリクションボール」シリーズは、2025年末に世界発売累計50億本を突破したとのこと。ボールペンに限らずフリクションシリーズのマーカーやスタンプも含めての数であるとはいえ、文房具界隈の数字としては破格の数字と言えるだろう。 筆者もメモ書きなど日常的な筆記で長年使い続けており、いまやフリクションがないと仕事がいろいろと滞ってしまうぐらいである