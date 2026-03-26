「夫がいると落ち着かない」「夫がいると気をつかってしまう」、そんな悩みを抱えている女性も多いのではないでしょうか。本記事では、夫がいるとくつろげないと感じる原因を解説したうえで、その心と関係をほぐすための改善策を紹介します。夫がいるとくつろげないのはおかしい?「夫にこんな感情を抱くのっておかしいのかな?」と思ってしまう人もいるのではないでしょうか。しかし、日々生活しながら「夫がいるとくつろげない…」