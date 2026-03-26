愛知県新城市の桜淵公園。お花見シーズンを前に、節水対策はどうなっているのでしょうか？ 【写真を見る】雨不足の東三河 桜の名所で“さくらまつり”始まる トイレは水圧落とし｢必要最低限の利用｣で使用再開 愛知･新城市の桜淵公園 （桜沢信司気象予報士午前10時半過ぎ）「桜は蕾も多く、一分咲きから三分咲きというところでしょうか」 桜淵公園では、きのうから「新城さくらまつり」がはじまり、4月12日まで開催され