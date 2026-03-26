《Sweet 16!! Happy Birthday Gento!!》3月25日、自身のInstagramでこう祝福の言葉を綴ったのは俳優・本木雅弘（60）の長男で、190cmの長身モデルとして活躍するUTA（28）。16歳の誕生日を迎えた弟・玄兎（げんと）さんの近影を公開し、ネット上で大きな反響を呼んでいる。1995年に女優・樹木希林さん（享年75）と、歌手・内田裕也さん（享年79）の一人娘である内田也哉子（50）と結婚した本木。1997年に長男・UTA、1999年に長女・