ブロッコリーが4月から、国が定める「指定野菜」に追加されます。新たな品目の追加は“52年ぶり”で、愛知の生産者からも歓迎の声が上がっています。 ■購入量は3倍に…“欠かせない野菜”ブロッコリー 愛知県田原市のブロッコリー農家・加藤由貴夫さん(71)。3ヘクタールの畑で年間50トンを出荷していて、26日は、青々と育ったブロッコリーを包丁を使ってひとつひとつ丁寧に収穫してい