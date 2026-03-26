ソフトバンクがRCSをAndroidに続いてiPhoneでも3月25日に提供開始！ソフトバンクは25日、携帯電話サービス「SoftBank」および「Y!mobile」、「LINEMO」において携帯電話番号だけでリッチなメッセージを送受信できるコミュニケーションサービス「RCS（Rich Communication Services）の提供をiPhoneでも2026年3月25日（水）に開始したとお知らせしています。これまですでにAndroidにて2026年3月18日（水）より提供していました。料金