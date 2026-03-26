岡山県JR在来線利用促進検討協議会岡山・北区 26日、岡山市でJR在来線の利用促進に向けた協議会が開かれ、2025年度行われた実証事業の結果が報告されました。 岡山県や沿線自治体、JR西日本の担当者が出席しました。 会議では、「赤穂線」、「因美線」「姫新線」の利用促進に向けた2025年度の取り組みについて各路線のワーキングチームが報告しました。 このうち赤穂線では、沿線の企業に勤めるマイカ&