卒業遍路香川・小豆島町 この春、卒業を迎えた小中学生が小豆島の遍路道を歩く「卒業遍路」が行われました。 郷土の良さを再発見してもらおうと毎年この時季に行われているものです。この春に小豆島の小学校や中学校を卒業した児童や生徒13人が参加しました。 児童らは白装束に身を包み、約11kmの道のりを9時間ほどかけて6カ所の札所を巡り、護摩祈祷や座禅をしました。 参加した中学生5人のうち4人は島外の