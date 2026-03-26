福岡市の図書館で2月、男女3人が刃物で刺されるなどして無職の男が2度逮捕された殺人未遂事件についてお伝えします。福岡地方検察庁は事件当時の男の精神状態を調べるため、3月26日から2か月間、鑑定留置を行うと発表しました。 この事件は2月19日、福岡市総合図書館で、利用者の男女2人と男性警備員合わせて3人が包丁で刺されるなどしたものです。福岡市早良区の無職、吉井辰夫容疑者（61）は、利用者の女性に対する殺人未遂の