プロスケーターでタレントの織田信成が25日にInstagramを更新し、39歳の誕生日を迎えたことを報告。息子との2ショットを公開すると、ファンから驚きの声が集まった。【写真】織田信成、背丈で抜かれた長男と2ショット織田が「本日、39歳をお迎えました！」と投稿したのは1枚のオフショット。写真は、織田と長男が肩を組んで歩く様子を背後から撮影した2ショットとなっている。2010年4月に結婚し、同年10月には長男が誕生して