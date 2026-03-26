「ホロライブ」所属のVTuber・鷹嶺ルイさんが、26日までに自身のチャンネルでゲーム『ドラゴンボール Z KAKAROT』の初見実況を配信。アニメ『ドラゴンボール Z』オリジナルの“神回”を再現したシーンに大爆笑した。【動画】対向車と正面衝突して事故る鷹嶺ルイさん（3：56：23ごろ）『ドラゴンボールZ KAKAROT』は、アニメ『ドラゴンボール Z』の物語を追体験できる人気作で、今回ルイさんはアニメ第125話「免許皆伝？ 悟空の