感謝の思いを胸に送り出す。３月４日に新規開業した柴田調教師＝栗東＝が、フィオライア（牝５歳）でＧ１に初挑戦する。今春に定年解散した西園正都厩舎から引き継いだファインニードル産駒。２月には１６番人気でシルクロードＳを制し、西園元調教師に最後のタイトルを届けた実力馬だ。同厩舎の担当スタッフが引き続き手掛けており、「手探りという部分はあまりないですね。真面目でスピードがありますし、典型的な走る牝馬だと