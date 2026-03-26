乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』の発売前重版が決定した。【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット本作はフランスのニースとパリの2都市でロケを敢行。22歳という年齢ならではの「大人びた表情」と「無垢な少女の素顔」が同居する、川〓の多面的な魅力を凝縮した一冊。報解禁直後から大きな反響を呼んでおり、公式Xのフォロワー数はわずか24