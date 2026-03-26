元AKB48で俳優の前田敦子が「これが最後」と語るメモリアル写真集『前田敦子写真集 Beste（べステ）』（講談社）を2月13日に発売。また、自身初となる「電子版写真集」（特典カットつき）も3月18日にリリースした。リリース後は主要電子書店にて軒並み1位を獲得したことが大きく話題となり、このたび重版が決定した。それを記念して未公開カット2点が公開された。【写真】インパクト抜群！前田敦子写真集『Beste』未解禁カット公