岡山市の姉妹都市に関する話題です。半世紀以上、交流を続けるブルガリア・プロブディフ市のテレビ局が岡山市との関係を描くドキュメンタリー番組を制作することになり岡山市で取材を行っています。 【写真を見る】ブルガリア・プロブディフ市のテレビ局が岡山市との姉妹都市交流を描いたドキュメンタリー番組制作【岡山】 （柏野仁弥記者）「あちらでは今ドキュメンタリー番組の取材が行われていますが、取材