現在LAギャラクシーにてプレイする元ドイツ代表MFマルコ・ロイスはドルトムントでチームメイトだったFWジェイドン・サンチョへアドバイスを送った。マンチェスター・シティの下部組織出身のサンチョは2017年にドルトムントへ渡り、その才能を開花させた。そしてドイツでの活躍が認められ、2021年にはマンチェスター・ユナイテッドへ移籍を果たすも、期待されていたインパクトは残せず。徐々に居場所を失くすと、2021年冬からはドル