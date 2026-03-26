イタリア代表指揮官ジェンナーロ・ガットゥーゾは、日本時間の27日早朝4時45分にキックオフを控えるワールドカップ（W杯）欧州予選プレーオフ準決勝・北アイルランド戦への意気込みを語った。伊『calciomercato.com』が報じている。ホームで行われる北アイルランド戦に勝利すれば、31日にウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナの勝者と本大会出場権をかけて対戦するイタリア。3大会ぶりとなるW杯出場へまずは準決勝を突破する必要