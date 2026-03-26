スターラックス航空は、神戸〜台北/桃園線を期間増便する。6月1日から29日まで、月・水・金曜の週3往復を増便し、1日1往復とする。機材はエアバスA321neoを使用する。所要時間は神戸発が3時間、台北/桃園発が2時間40分。スターラックス航空の神戸発着便は現在、台北/桃園線を週4往復、台中線を1日1往復運航している。機材はいずれもエアバスA321neoを使用している。■ダイヤJX1835神戸（12：45）〜台北/桃園（14：45）JX1834台