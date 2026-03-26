いよいよ経営統合の動きが本格化します。第四北越フィナンシャルグループと群馬銀行は26日に取締役会を開き、2027年4月1日に経営統合することで最終契約を結びました。統合した後の持ち株会社の名前は『群馬新潟フィナンシャルグループ』。両社のトップが先ほど東京で会見を開きました。 2025年4月の基本合意から約11カ月。 第四北越フィナンシャルグループと群馬銀行は26日にそれぞれの取締役会で経営統合