原油高騰が続くなか、政府は26日に国家備蓄の放出を始めました。価格はいつ安定するのか･･･大量の灯油を使うイチゴ農家が悲鳴を上げています。 上越市大潟区の『苺の花ことば』。ハウスのなかは真っ赤に輝くイチゴが実っています。 ■苺の花ことば 髙橋和樹代表 「こちらは越後姫です。去年は厳しい出来だったが、今年はだいぶ良い。」 代表の髙橋和樹さん、甘みと酸味のバランスがとれたジューシ