5月の県知事選挙に向けて動きがありました。立憲民主党県連所属の土田竜吾県議が知事選に出馬する意向を、複数の野党関係者に伝えたことがわかりました。 26日朝、県議会の常任委員会に出席していた土田県議。出馬について直撃しました。 ■未来にいがた 土田竜吾県議 「(Q.出馬を決めたと？)いや、何も決まっておりません。」 複数の関係者によりますと、土田県議から「知事選に出馬することを決めた」と伝えられたとい