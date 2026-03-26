これからの気象情報です。 27日(金)は、次第に天気が回復する見込みです。 ◆警報・注意報 現在、下越に融雪注意報、広い範囲に濃霧注意報、雪が残る地域にナダレ注意報、佐渡市には霜注意報が出ています。 ◆3月27日(金)の天気 ・上越地方 午前中は雲が広がりやすく、霧の出るところもあるでしょう。 一方、午後は各地でよく晴れる見込みです。 ・中越地方 朝は曇り空でも、日中は次第に晴れのエリアが広がるでし