“軽症” と判断された救急搬送患者から7700円を徴収する制度を、長崎市内の3つの病院が導入することがわかりました。 救急車の利用の適正化を図るのが目的で、7月から始まる予定です。 制度を導入するのは、長崎市の「長崎大学病院」「日赤長崎原爆病院」「長崎みなとメディカルセンター」です。 3つの病院では現在、紹介状がない患者が受診した際に追加料金として「選定療養費」を徴収していますが、救急搬送