石川の芸術文化をけん引する「現代美術展」が26日開幕し、重鎮から新進気鋭の作家まで1061点が美を競っています。「現代美術展」は1945年から続く、石川県内美術展の最高峰で、2026年で82回目を数えます。石川県立美術館と金沢21世紀美術館を会場に、日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真の6部門に1061点が展示されています。最高賞の美術文化大賞に選ばれた、金沢市の新澤博志さんの彫刻「私の時間II」は、2024年の能登半島地震と