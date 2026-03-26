西勇輝は復活を期すシーズンで着々と結果を残している（C）産経新聞社3月27日の開幕を控え、日本野球機構（NPB）は各球団の開幕出場選手の登録名簿を公示した。昨年のセ・リーグ覇者阪神では投手12人がメンバー入り。先発では開幕投手を務める村上頌樹、2戦目が予定されている左腕の高橋遥人、3戦目の伊藤将司が入った。課題であった右の中継ぎ枠ではともにプロ2年目となる木下里都、早川太貴、同3年目となる石黒佑弥がどのよ