◆センバツ第８日▽２回戦専大松戸―九州国際大付（２６日・甲子園）神宮大会覇者の九州国際大付は専大松戸に敗れ８強入りを逃した。初回１死二、三塁、から城野慶太主将（３年）が専大松戸の２年生左腕・小林冠太の６球目をとらえ右犠飛で先制に成功。２回にも柴原奈旺芙（なおふみ＝３年）の右前適時打で加点し序盤は主導権を握った。４回裏の守備からＤＨを解除し、７番右翼でスタメン出場していた岩見輝晟（らいせ＝