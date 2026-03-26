Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、春に読みたい青春マンガを厳選してご紹介。あっという間に4月も目前。爽やかな青春を浴びたいあなたも、新しい挑戦に踏み出したいあなたも、ご紹介するタイトルとともに春を楽しんでみてはいかがだろうか。この記事で紹介した本を読む■スキップとローファー（現在12巻）