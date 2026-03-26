TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式Xが26日に更新され、エキストラ募集について募集方法の変更を伝えた。23年に堺雅人主演で大ヒットした「VIVANT」の続編が、26年に放送予定。25日には埼玉県行田市の公式Xが、同ドラマの撮影を告知。「弔問客」として「5〜70歳代」の男女1500人ずつ、エキストラを募集し、話題になっていた。ドラマの公式Xは「エキストラ募集の件につきまして」とし、文書を公開。「いつも『VIVANT』を応援いた