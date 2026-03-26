巨人の坂本勇人内野手が２６日、開幕戦前日の東京ドームで全体練習に参加した。プロ２０年目のシーズンへ「キャンプからしっかりやってきたので、一戦一戦いい準備していくだけじゃないですか」と決意を示した。オープン戦は出場１２試合で打率２割９分、１本塁打、３打点と順調な仕上がりを結果で証明し、自身１８度目の開幕スタメンを決定的としている。代打の切り札としての役割を果たした昨季を経て、改めて定位置奪回を目