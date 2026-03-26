「春の全国交通安全運動」が始まるのを前に、東京・品川区では区内を管轄する警察署が、地域の交通少年団などとともに交通事故の防止を呼びかけました。品川区では26日、地域の交通少年団が警視庁のピーポくんとともに、集まったおよそ1000人に交通安全を呼びかけたほか、自転車の交通ルールなどを学びました。品川区で去年、交通事故でケガをした人は1011人で、自転車を利用中のケガ人が最も多かったということです。来月1日から