中国で日本に関するイベントの自粛ムードがひろがるなか、日中の民間団体などが上海で続けてきた桜の植樹活動も、ことしは見送られていたことが分かりました。中国・上海では、2009年から日本の民間の経済団体と、中国の民間団体が中心となり、市内の複数の公園に、桜を植える活動を続けてきました。関係者によりますと、ことしも、3月に行う方向で調整を進めていましたが、日中関係が冷えこむ中、植樹活動を行う公園などの許可を