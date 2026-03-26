女優でモデルの石川恋（32）が読売テレビ、中京テレビ、BS12による共同制作ドラマ「ディープリベンジ−顔を捨てた家政婦−」（4月9日スタート）に出演する。堀未央奈演じる主人公の復讐（しゅう）のターゲット役で、「とことんヒール役に徹したい」と意気込んだ。今作は交通事故で顔と子供を奪われた主人公が、トラックにひかせて自分を殺そうとした元夫とその妻の家に顔と名前を変えて家政婦として潜入し、仕返しを繰り広げる