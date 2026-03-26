センバツ高校野球では、ベスト8をかけて大阪桐蔭が三重と熱戦を繰り広げました。 春夏通算10回目の甲子園制覇へ！ 大阪桐蔭は1点を追う2回、1アウト1塁3塁のチャンスで1番・仲原慶二選手がサードのグラブを弾くタイムリーヒットを放ち同点に。続く中西選手も三遊間をしぶとく破る連続タイムリーヒットでこの回3対2と逆転に成功します。 しかし8回、1アウト2塁3塁のピンチを招くと、犠牲フライで同点