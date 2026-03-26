楽天・三木肇監督が２６日、パ・リーグ開幕となる２７日のオリックス戦（京セラＤ）への意気込みを語った。相手先発の宮城は昨季５試合で防御率１点台に抑えられた難敵。「球界を代表する左腕、侍ジャパンにも入っていって、素晴らしい投手なのは承知なんですけども、臆せずいい投手に立ち向かって、宮城投手みたいないい投手を相手に勝てた時の方がチームは乗れると思いますから、そこは逆にチャンス、可能性だと思って、しっか