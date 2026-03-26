藤崎台に替わる新しい県営の野球場について、移転候補地の募集が始まりました。 【写真を見る】駅近・街なか "新"県営野球場 ぜひうちに！移転候補地募集に意欲を見せたのは？熊本 すると「ぜひ、うちに」と、動きを見せる自治体が出てきました。 木村 敬 知事「市町村のみなさんとともに、野球場を作ったまちづくりの夢を一緒に描いていきたい」 新しい県営野球場 立候補の条件は？ 県営野球場の誘致には提案の条件があ