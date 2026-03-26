Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・永瀬廉が２６日、都内で行われた吉川愛とのＷ主演映画「鬼の花嫁」（２７日公開）の公開前夜祭舞台あいさつに出席した。作品のストーリーにちなみ「運命の出会い」が話題になると、永瀬は「相棒」と回答。「まあ、海人のことです」とメンバーの高橋海人をあげると、会場から歓声があがった。その後、カメラに向かって高橋へのメッセージを求められた永瀬は「昨日ラジオの生放送に急きょ海人も出てく