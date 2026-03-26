楽天・三木肇監督（48）が26日、開幕を翌日に控え、取材に対応。開幕前に左手関節軟骨損傷で無念の離脱となった宗山塁について「一番悔しいのは彼でしょう」と思いやり、「悔しいし、残念ですが、彼が早く戻ってくることを待っていますし、パワーアップしたニュー宗山を待ちたい」と期待を口にした。中継ぎの西口直人は21日の巨人とのオープン戦で右上腕の張りを訴えて緊急降板。開幕メンバーを外れており、「昨年はスーパーリ