俳優の片桐仁（５２）が、中学を卒業した次男、妻との家族ショットを公開。おしゃれな次男の姿が話題となっている。片桐は２６日までに自身のインスタグラムを更新。「次男春太、中学卒業！！＃ウェンズデーのエイジャックスに！三つ編みにヘビ４匹最後の日なのに、＃ロッカーにプリント満杯＃おめでとう」と記し、ロングヘアを三つ編みにして、おしゃれなジャケットを着た次男と、元モデルでタレントの村山ゆきさんと