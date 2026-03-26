全国新聞11紙で毎日掲載され、今年4月で10年目を迎える4コマ漫画『ねえ、ぴよちゃん』。登場するのは、小学3年生の主人公・ぴよちゃんや、人間の言葉がわかる猫の又吉、そして、ぴよちゃんの家族や猫の仲間たち。彼らが過ごす穏やかな日々が、日本全国の朝を明るく照らします。幼児から90代まで、幅広い人たちに愛される本作がどのような想いで描かれているのか、作者の青沼貴子さんに聞きました。この記事の画像を見る 青沼貴