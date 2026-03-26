元フジテレビアナウンサーで第1子妊娠中のタレント・久慈暁子（31）が、おなかの大きさがわかるマタニティーコーデを披露し、注目を集めている。【映像】久慈暁子のマタニティーコーデや密着夫婦ショット2022年4月にフジテレビを退社し、その翌月にB.LEAGUE千葉ジェッツの渡邊雄太選手と結婚した久慈。Instagramでは、3回目の結婚記念日をお祝いした時や第1子妊娠を発表した際に、仲睦まじい夫婦ショットも披露している。マタ