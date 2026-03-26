専大松戸８―３九州国際大付（２回戦＝２６日）専大松戸（千葉）は同点の五回、瀬谷のこの試合２打点目となる適時打で勝ち越し、２点リードの八回には指名打者・吉田の３ランで突き放した。九州国際大付（福岡）は、五回途中から登板した相手エース・門倉に抑えられた。